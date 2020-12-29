محافظ دمياط تعلن تسليم 5 مواقع لجهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تسليم 5 مواقع بمناطق مختلفة لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروعات تطوير بها، وذلك ضمن بنود البروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط لتنفيذ مشروعات حيوية وتنموية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته المحافظ، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس عاصم الطنانى مدير عام التخطيط بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و د. أحمد أنيس استشارى جهاز التعمير، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن كفر سعد وفارسكور والسرو وميت أبو غالب، ومدير مديرية الطرق ورؤساء شركات المرافق.

ونوهت الدكتورة منال عوض إلى أن المشروعات التى تم تنفيذ محاضر تنسيقية بشأنها وتسليمها اليوم هم شارعى الثورة ومصطفى كامل بمدينة كفر سعد وشارع المدينة وسور قصر أبو العز بمدينة ميت أبو غالب، وكورنيش النيل وشارع بورسعيد بمدينة السرو وأخيرا شارع كورنيش النيل بمدينة فارسكور، لافتة إلى أنه جارى وضع المحاور التنفيذية و الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات.

وقد تم استعراض شامل للأعمال المقرر بهذه المناطق وفقاً لعدة قطاعات تتناسب مع طبيعة تلك المواقع، والتى يأتى من بينها الرصف وتطهير الموقع وإزالة التعديات وانشاء مسارات للدراجات والسيارات والمشاة وحارة انتظار ووضع علامات مرورية واسترشادية وتشجير ورفع مناسيب المطابق وبالوعات صرف مياه الأمطار وأيضاً تنفيذ مناطق ترفيهية.

ووجهت محافظ دمياط بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لتنفيذ بنود تلك الخطة وفقاً للمنظور المتفق عليه، كما أعربت المحافظ عن ثقتها فى خبرات جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط والذى يقوم بتنفيذ مشروعات حيوية تحت أسس ودراسات علمية وفنية و هندسية سليمة.