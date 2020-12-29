محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية بمراكز المحافظة

دمياط معتز الشربينى

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المخططات التفصيلية لـ16 قرية بـ5 مراكز تابعة لمحافظة دمياط، وذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم الثلاثاء، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وتضمنت تلك المخططات التى تم اعتمادها 4 قرى بمركز دمياط، و3 بمركز فارسكور، وكذا 3 قرى بمركز كفر البطيخ و5 قرى بمركز كفر سعد وقرية بمركز الزرقا، إذ جاء ذلك ضمن بنود بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية.

وفى هذا السياق، أوضحت المحافظ، أن ما يتم تنفيذه بهذا الخصوص يأتى وفقاً لبنود الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة لضبط منظومة البناء والقضاء على المخالفات المتعلقة بذلك الملف، وأيضاً تسهيل استصدار تراخيص البناء وفقاً للقوانين المنظمة لذلك واتساقا مع خطة التنمية المستدامة 2030، منوهة الى أنه تم مراعاة عدة معايير تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخطط المستقبلية التى تتناسب مع الأجيال القادمة لكى ينعموا بحياة كريمة خالية من العشوائيات والتكدسات.

كما أشارت إلى أن المخططات التفصيلية تعتبر مرتكزًا اساسيًا للتنمية العمرانية والشاملة، نظرًا لما توضحه من استعمالات للوضع الحالى والأراضي القائمة والخدمات المقترحة وعروض الشوارع وكافة الاشتراطات البنائية التى وردت بالمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم عرض تلك المخططات على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها بديلا عن المجالس الشعبية المحلية تمهيدًا بنشرها بالجريدة الرسمية للعمل بها.