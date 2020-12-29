محافظ بورسعيد يوجه بالبدء فى تطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد.. صور

بورسعيد - السيد فلاح – محمد فرج

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء بالبدء الفورى فى أعمال تطوير حديقة المنتزه بمدينة بورفؤاد، وذلك خلال جولة المحافظ اليوم لبورفؤاد، رافقه خلالها اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن حديقة المنتزه بمدينة بورفؤاد ذات أهمية تاريخية كبرى وتعد متنفس لأهالى مدينة بورفؤاد، مما يتطلب البدء فى تطويرها وتجميلها على أعلى مستوى بما يليق بمدينة بورفؤاد.

ويعد تطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد إضافة جديدة للمبادرةالتى اطلقتها المحافظة خلال السنوات الأربعة الماضية فى تطوير الحدائق وحققت نجاحًا كبيرًا فى الأغلبية العظمى من الحدائق الكبرى بالمحافظة، ومن منطلق تحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة بأكملها.



جولة محافظ بورسعيد ورئيس مدينة بور فؤاد بحديقة المنتزة



حديفة المنتزة ببورفؤاد