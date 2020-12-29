اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يوجه بالبدء فى تطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد.. صور

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:24 م
محافظ بورسعيد يوجه بالبدء فى تطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد.. صور جولة محافظ بورسعيد ورئيس مدينة بور فؤاد بحديقة المنتزة
بورسعيد - السيد فلاح – محمد فرج

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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء بالبدء الفورى فى أعمال تطوير حديقة المنتزه بمدينة بورفؤاد، وذلك خلال جولة المحافظ اليوم لبورفؤاد، رافقه خلالها اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن حديقة المنتزه بمدينة بورفؤاد ذات أهمية تاريخية كبرى وتعد متنفس لأهالى مدينة بورفؤاد، مما يتطلب البدء فى تطويرها وتجميلها على أعلى مستوى بما يليق بمدينة بورفؤاد.

ويعد تطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد إضافة جديدة للمبادرةالتى اطلقتها المحافظة خلال السنوات الأربعة الماضية فى تطوير الحدائق وحققت نجاحًا كبيرًا فى الأغلبية العظمى من الحدائق الكبرى بالمحافظة، ومن منطلق تحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة بأكملها.

جولة محافظ بورسعيد ورئيس مدينة بور فؤاد بحديقة المنتزة
جولة محافظ بورسعيد ورئيس مدينة بور فؤاد بحديقة المنتزة

 

حديفة المنتزة ببورفؤاد
حديفة المنتزة ببورفؤاد

 

محافظ بورسعيد يوجه بتطوير حديق المنتزه فى بورفؤاد
محافظ بورسعيد يوجه بتطوير حديق المنتزه فى بورفؤاد

 


حديقة المنتزه ببورفؤاد

حديقة المنتزه ببورسعيد

تطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد

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بورسعيد

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