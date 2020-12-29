محافظ بورسعيد يتابع منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية

بورسعيد - محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء اجتماعا لمتابعة منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية وعدد من المختصين .

واستعرض المحافظ مع الحضور، كافة الجوانب المتعلقة بعمل منظومة الخلايا الشمسية والمستخدمة أعلى المبانى الحكومية ، مؤكدا على أهمية هذه المنظومة وفائدتها باعتبارها من مصادر الطاقة النظيفة التى توفر مصدر إضافى للطاقة وتوليد الكهرباء لا يسبب أضرار للبيئة المحيطة ، بالإضافة إلى استخدام الطرق الأمثل والأحدث فى الاعتماد على مصادر الإضاءة تماشيا مع التنمية الملموسة على أرض المحافظة .

وناقش الاجتماع ، متطلبات أعمال الصيانة لخلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية ، واكد المحافظ على توفير كافة الدعم للارتقاء بمنظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية وتحقيق أعلى استفادة ممكنة فى هذا المجال .

كما أكد محافظ بورسعيد ، أنه تم بدء أعمال تركيب أعمدة الإضاءة العامة الحديثة بشارع الأمين ،والتى تأتى ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشارع من سعد زغلول حتى الناصر ، وفى إطار توفير كافة الخدمات للمواطنين بالشارع .

وأوضح المحافظ أن هناك خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الطرق بمحافظة بورسعيد ، تماشيا مع أعمال التنمية التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات ، مؤكدا أهمية أعمال التطوير التى تشهدها بورسعيد فى مجال الطرق للتيسير على المواطنين و منع الازدحام والتكدس وتحقيق السيولة المرورية ، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة إضاءة الطرق وتركيب أحدث أعمدة الإضاءة خاصة فى الشوارع الحيوية .

لافتا أن شارع الأمين يعد من الشوارع الرئيسية المهمة والذى يشهد العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة حاليا تماشيا مع المشروعات التنموية الجديدة .