محافظ بنى سويف يدرس إقامة مجمع غذائى ومحطة فرز وتجفيف للحاصلات الزراعية

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، دراسة الجدوى التى تقدمت بها مجموعة مستثمرين لمشروع استثمارى لإقامة منطقة لوجستية تضم مجمعا غذائيا، ومحطة فرز وتعبئة وتبريد وتجفيف للحاصلات الزراعية، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وعدد من ممثلى الشركة المتقدمة بالمشروع

أكد محافظ بنى سويف على أن المحافظة تشجع الاستثمار الجاد، وتقدم كل التسهيلات المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، وذلك ضمن الإستراتيجية العامة للمحافظة لـ 10 سنوات قادمة والتى من أهم محاورها النهوض بقطاع الاستثمار فى مختلف المجالات، لاسيما وأن بنى سويف تمتلك مقومات وميزات نسبية وتنافسية فى القطاع تؤهلها لتكون مركزا استثماريا هاما ، مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية بالدفع بالاستثمار لتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد القومى والتى تترجمها الحكومة فى خطوات عملية واضحة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تفصيلية لبنود دراسة جدوى المشروع التى تقدمت بها الشركة، حيث رحب المحافظ بالدراسة ، موجها المختصين من المحافظة بدراسة المشروع من كافة النواحى لإمكانية وجدوى المشروع اقتصاديا،ليتم بعد ذلك التنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الموقع والمساحة المناسبة،مشيرا إلى أن المشروع يأتى ضمن المقترحات التى وضعتها المحافظة بالخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة والواعدة التى تضمنتها إستراتجية التنمية الاقتصادية.