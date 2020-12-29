محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات وتحرير 25 محضرا للمحال والكافتيريات المخالفة

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة ليلية شملت المرور على شوارع مدينة بنها وكفر الجزار لمتابعة الاشغالات والنظافة فضلا على المرور على المحال والكافيتريات، للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد منطقة كفر الجزار حيث لاحظ وجود عدد من الباعة الجائلين بمدخل الكوبرى ، وعلى الفور تم إزالة الاشغالات وتحرير محاضر للباعة ، كما تم ضبط عدد من السائقين لعدم ارتدائهم الكمامات .

واستكمل المحافظ، الجولة بمنطقة عزبة السوق ومنشية النور حيث تم إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات والباعة الجائلين الذين كانوا يفترشون بالطريق العام ويتسببون فى تعطيل الحركة المرورية، كما تم تحرير 25 محضر لعدد من المحال والكافيتريات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا .

وأكد المحافظ ، أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التى تسئ إلى المظهر الحضارى للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام ، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات فى جميع الأحياء والمراكز يومياً لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدى على حرم الطريق، لافتاً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.