محافظ الفيوم يناقش ملامح الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن

الفيوم - رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن ومديرى الإدارات الهندسية والتخطيط بمجالس المدن ، لمناقشة ملامح الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن ، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظ المساعد ، والمهندسة نجلاء محمد حسوبة وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة منى سليمان رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، والدكتورة شيماء أحمد، المساعد بكلية الهندسة.



قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الهدف من الاجتماع إلقاء الضوء على أبرز الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، حيث استعرض محافظ الفيوم خلال الاجتماع مواد القانون الجديد وآليات تنفيذ هذه الضوابط التى سيتم تطبيقها مطلع العام الجديد، مشيراً أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتى التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.



وكشف محافظ الفيوم، أنه سيتم السماح باستكمال أعمال البناء للتراخيص القديمة التى شرعت فى أعمال البناء، بشرط سلامة الرخصة وعدم وجود أى ملاحظات بشأنها، فيما سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على الرخص التى لم تشرع فى أعمال البناء ، مع الالتزام بنسب البناء وقيود الارتفاع الجديدة الواردة بالقانون، وخطوط التنظيم التى تحددها الجهة المختصة ، وكذلك الالتزام بكود الجراجات وأماكن انتظار السيارات، وإزالة أى عقار به خلل هندسى لا يمكن إصلاحه.

وأعلن الأنصاري ، أن المحافظة سوف تصدر بعض الإجراءات بشأن تطبيق الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة بمدينة الفيوم، ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بسرعة حصر ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ عام 2014 حتى الآن، وكذلك حصر عمارات الإسكان الاقتصادى والاجتماعى وإخلاء أى عقار به خلل هندسى يهدد سلامة المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ خلال الاجتماع لرؤساء مجالس المدن، بتحديد منطقة أو اثنتين بالقرب من المحاور المرورية الرئيسية، لتخزين السيارات الأجرة والملاكي، تمهيداً لتنفيذ المشروع القومى لاستبدال السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عاماً.





كما أعلن المحافظ عن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات وغلق دور المناسبات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا، مشدداً على تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالكمامات، وتفعيل الغرامات التى قررتها الدولة بهذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.



وأشار المحافظ الى تشكيل لجنة من المحافظة وكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشيئ لأصلة، وعدم تحصيل أى مبالغ مالية، مع إلزام الجهات المنفذه بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ أعمال رد الشيئ لأصله وفقاً للمعايير والاشتراطات، حفاظاً على المال العام.