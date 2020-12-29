محافظ أسوان: تفعيل الغرامة الفورية لعدم إرتداء الكمامة من الأحد المقبل.. صور

جاء ذلك أثناء رئاسة محافظ أسوان لإجتماع خلية إدارة أزمة كورونا بالمحافظة ، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن ، بجانب مديرى الصحة والتعليم والإسعاف والتأمين الصحى والطب الوقائى والمستشفى الجامعى ، علاوة على ممثل الكنيسة.

وخلال الإجتماع تم إستعراض سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية لجائحة الكورونا خلال الفترة القادمة وخاصة مع تزايد معدلات الإشتباه والإصابة والوفيات حيث تم التنسيق مع جامعة أسوان على تشغيل غرف للعزل بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة بشكل جزئى والحاصلة على موافقة هيئة الإعتماد والجودة مع دعمها بالكوادر البشرية من أطباء وأطقم تمريض لإستيعاب أى أعداد من الإصابات تزيد عن طاقة المستشفى العام بالصداقة الجديدة وباقى المستشفيات المركزية بمختلف المدن والمراكز والتابعة لوزارة الصحة التى تم تجهيزها مرة أخرى لإستقبال الحالات المصابة.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى فتح غرفة عمليات المحافظة وتفعيل الخط الساخن 114 بجانب رفع درجة الإستعداد داخل هذه المستشفيات والأطقم الطبية مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإسطوانات الأكسجين بكميات كافية ، بجانب الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلى والمخالطين ، محذراً من محاولة إستغلال أى من شركات القطاع الخاص للظروف الحالية لزيادة أسعار إسطوانات الأكسجين وخاصة فى ظل الإتفاق مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتابعة للقوات المسلحة بتوفير كافة إحيتاجات مستشفيات المحافظة من الإسطوانات لمنع الإحتكار ومحاولة بعض ضعاف النفوس بإستثمار الأزمة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

وكشف أشرف عطية عن أنه تم التنسيق مع ممثلى كنيسة الأقباط الأرثوذكس وغيرها من الكنائس على التشديد في تطبيق الإجراءات الإحتزازية خلال فترة أعياد رأس السنة ، وهو الذى يتوازى مع تشديد الإجراءات الوقائية في المساجد ، لافتاً إلى أنه سيتم الرقابة المشددة لضمان وقف أى إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة وإتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أي إحتفالية ، بالإضافة إلى الغلق الكامل لدور المناسبات ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات ، فضلاً عن مراقبة كل الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة أثناء فترة أجازة نصف العام الدراسى والمتوقع أن تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين لأسوان .



اللواء أشرف عطية محافظ أسوان



جانب من الاجتماع