اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فى إجتماع خلية الأزمة..

محافظ أسوان: تفعيل الغرامة الفورية لعدم إرتداء الكمامة من الأحد المقبل.. صور

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:15 م
محافظ أسوان: تفعيل الغرامة الفورية لعدم إرتداء الكمامة من الأحد المقبل.. صور المحافظ خلال إجتماع خلية الأزمة
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيتم وضع آلية محددة لتفعيل الغرامة الفورية فى حالة عدم إرتداء الكمامة بواقع 50 جنيه للمخالفين بداية من يوم الأحد 3 يناير القادم ليكون بمثابة رسالة واضحة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمنتهى الشدة والحزم بدون أى تراخى أو تهاون، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء الأخيرة أثناء ترأسه لإجتماع مجلس المحافظين لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك أثناء رئاسة محافظ أسوان لإجتماع خلية إدارة  أزمة كورونا بالمحافظة ، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن ، بجانب مديرى الصحة والتعليم والإسعاف والتأمين الصحى والطب الوقائى والمستشفى الجامعى ، علاوة على ممثل الكنيسة.

وخلال الإجتماع تم إستعراض سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية لجائحة الكورونا خلال الفترة القادمة وخاصة مع تزايد معدلات الإشتباه والإصابة والوفيات حيث تم التنسيق مع جامعة أسوان على تشغيل غرف للعزل بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة بشكل جزئى والحاصلة على موافقة هيئة الإعتماد والجودة مع دعمها بالكوادر البشرية من أطباء وأطقم تمريض لإستيعاب أى أعداد من الإصابات تزيد عن طاقة المستشفى العام بالصداقة الجديدة وباقى المستشفيات المركزية بمختلف المدن والمراكز والتابعة لوزارة الصحة التى تم تجهيزها مرة أخرى لإستقبال الحالات المصابة.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى فتح غرفة عمليات المحافظة وتفعيل الخط الساخن 114 بجانب رفع درجة الإستعداد داخل هذه المستشفيات والأطقم الطبية مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإسطوانات الأكسجين بكميات كافية ، بجانب الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلى والمخالطين ، محذراً من محاولة إستغلال أى من شركات القطاع الخاص للظروف الحالية لزيادة أسعار إسطوانات الأكسجين وخاصة فى ظل الإتفاق مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتابعة للقوات المسلحة بتوفير كافة إحيتاجات مستشفيات المحافظة من الإسطوانات لمنع الإحتكار ومحاولة بعض ضعاف النفوس بإستثمار الأزمة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

وكشف أشرف عطية عن أنه تم التنسيق مع ممثلى كنيسة الأقباط الأرثوذكس وغيرها من الكنائس على التشديد في تطبيق الإجراءات الإحتزازية خلال فترة أعياد رأس السنة ، وهو الذى يتوازى مع تشديد الإجراءات الوقائية في المساجد ، لافتاً إلى أنه سيتم الرقابة المشددة لضمان وقف أى إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة وإتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أي إحتفالية ، بالإضافة إلى الغلق الكامل لدور المناسبات ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات ، فضلاً عن مراقبة كل الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة أثناء فترة أجازة نصف العام الدراسى والمتوقع أن تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين لأسوان .

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

محافظ أسوان خلال الاجتماع
محافظ أسوان خلال الاجتماع

 

 


اسوان

كورونا

غرامة عدم ارتداء الكمامة

محافظ اسوان

تعليمات رئيس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تغريم 108 سائقين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة لمواجهة كورونا بالشرقية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:51 م

مسجد النور مغلق بسبب الكمامات وآخر نداء للتصالح فى المخالفات.. بنشرة منتصف اليوم

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:42 م

وزير الأوقاف يغلق مسجد النور أسبوعين لعدم التزام المصلين بالكمامة فى صلاة ظهر.. مختار جمعة: خصم 10 أيام من إمامى المسجد والعاملين.. تفويض مديرى المديريات بإغلاق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:00 م

ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص بطنطا فى الغربية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:43 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة