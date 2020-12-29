محافظ أسوان: تطوير قرى مركزى كوم أمبو وإدفو ضمن مبادرة حياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف، عطية محافظ أسوان، تطوير جميع قرى مركزى كوم أمبو وإدفو، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتطوير الشامل لألف قرية مصرية، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة فى هذه القرى.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه المشروعات تشمل رفع كفاءة وإدخال شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والطرق والإنارة العامة والإسعاف ورفع المخلفات وتحسين البيئة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والشبابية، فضلاً عن مشروعات التمكين الإقتصادى لخلق فرص عمل.

وأوضح اللواء عطية، بأن ذلك سيساهم في تغيير وجه الحياة وتحسين مستوى معيشة حوالى 893 ألف نسمة مقيمين بـ68 قرية بإدفو وكوم أمبو، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تشمل 13 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروع بمختلف القطاعات وباعتمادات 280.7 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا باستثمارات 82.7 مليون جنيه، وجار طرح مشروعات المرحلة الثانية بإجمالى 53 مشروعا وباعتمادات 198 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً.