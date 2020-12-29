مجلس جامعة المنوفية يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

المنوفية محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، جلسة مجلس الجامعة لشهر ديسمبر 2020 بحضور أعضاء المجلس نواب، رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد، للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

استهل مبارك الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد، والتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مع التأكيد بأن يكون يومي 7، 8 يناير فارغين فى جداول الامتحانات.

كما قدم مبارك التهنئة لجميع منسوبى جامعة المنوفية بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 44 للجامعة، وتزامنا مع هذه المناسبة تم الاحتفال بصورة غير تقليدية، حيث تم الاحتفال بسلسلة افتتاحات أهمها افتتاح كلية الإعلام، وافتتاح مبنى كلية طب الأسنان، وافتتاحات المستشفيات الجامعية التى شملت وحدة الرعاية المركزة والحالات الحرجة بمستشفي الطوارئ بسعة 24 سرير عناية مجهز مزود الأجهزة، جهاز "ماموجرام – Digital Mammography" الذى يعد أفضل جهاز "ماموجرام" وفقاً لأحدث التقنيات العالمية فى الكشف عن الأورام السرطانية، تعلية وتحديث مبنى مستشفى علاج الأورام وزيادة عدد الأسرة من 40 إلى 90، افتتاح وحدة العلاج الإشعاعي الموضعي عالي الدقة HD Brachytherapy والذي يُعد خامس جهاز على مستوى الجمهورية وملحقاً به وحدة جهاز الموجات الصوتية المدمج بجهاز الرنين المغناطيسي (BK Fusion)، افتتاح وحدة أشعة مقطعية متعددة المقاطع وهي تضم أحدث جهاز أشعة مقطعية Multislice CT 128 وأحدث جهاز أشعة ديجيتال ووحدة MiniPacs وهى وحدة متخصصة لربط قسم الأشعة بكل أجهزته في وحدة واحدة.

ووجه مبارك، الشكر للدكتور محمود عبد العزيز قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وجميع أعضاء فريق العمل على هذه الإنجازات والشكى لمجهوداتهم فى الحجر الصحي بالمستشفى ورعاية المرضي المصابين فيروس كورونا، بجانب أعمالهم الطبية لجميع المرضى والطوارئ والعمل بكامل طاقتهم لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

واستعرض مبارك، آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول مع التنبيه بضرورة تواجد جميع أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أعمال الامتحانات والتأكيد علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد بين جميع المتواجدين، وتوفير اللجان الخاصة وتجهيزها وتواجد الأطقم الطبية واعلان حالة الاستعداد القصوى لدخول الامتحانات مؤكدا أن فريق العمل بالجامعة قادر على تخطى هذا التحدى بنجاح.

وبمناسبة عيد الجامعة الرابع والأربعون وافق مجلس الجامعة على صرف مكافأة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإدارى شهرين.