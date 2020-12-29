مجلس الوزراء السعودى يدعو الدول الصديقة للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان

كتب أحمد عرفة

رحب مجلس الوزراء السعودى بقادة دول مجلس التعاون للمشاركة فى الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون فى محافظة العلا يوم الثلاثاء القادم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

ودعا مجلس الوزراء السعودى الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء فى إعفائه من الديون.

وقبلها أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ترحيبه بقادة دول الخليج للمشاركة بالقمة التي ستعقد في العلا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.