وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3226 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 16 حالة أمس، في حين أن هناك 590 حالة خطرة و144 حالة متصلة بأجهزة التنفس الصناعي .