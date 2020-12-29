كتب سمير حسنى

قال أوفير جولدمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نصف مليون إسرائيلي تلقوا اللقاحات ضد كورونا، وبهذه الوتيرة سنكون أول دولة في العالم تنتصر كليا على الجائحة.، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الإخبارية الأمريكية.

وأعلنت السلطات الصحية فى إسرائيل، أمس الاثنين، تسجيل 3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ399 ألف حالة، تعافي منهم 360 ألف حالة.