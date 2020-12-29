مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين فى بلاده

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلطات الكولومبية بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين في فنزويلا.
وقال مادورو في خطاب متلفز، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن :"هناك تحضيرات في كولومبيا لشن هجمات جديدة ضد عسكريي بلادنا، مع مرتزقة مدربين وبتمويل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، والهجمات يحضر لتنفيذها نهاية هذا العام".
يذكر أن هذا ليس أول اتهام من قبل مادورو لكولومبيا ورئيسها إيفان دوكي بتدبير هجمات ضد فنزويلا.
وكان الرئيس الفنزويلي قد تحدث في وقت سابق من هذا الشهر عن إحباط مخطط لاغتياله، متهما المخابرات الكولومبية ورئيس كولومبيا بالوقوف وراءه.
مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين فى بلادهالثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:48 ص
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلطات الكولومبية بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين في فنزويلا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
فنزويلا تسجل 348 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 27 ديسمبر 2020 10:12 ص
المحكمة الجنائية الدولية ترى فنزويلا ارتكبت جرائم ضد الإنسانيةالثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 05:27 ص
فنزويلا تسجل 584 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ107 آلاف و761 حالةالإثنين، 14 ديسمبر 2020 08:16 ص
العثور على 14 جثة لمهاجرين قبالة ساحل فنزويلا الشرقيالإثنين، 14 ديسمبر 2020 07:42 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة