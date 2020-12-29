اليوم السابع
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مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين فى بلاده

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:48 ص
مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين فى بلاده الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ

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اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلطات الكولومبية بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين في فنزويلا.
وقال مادورو في خطاب متلفز، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن :"هناك تحضيرات في كولومبيا لشن هجمات جديدة ضد عسكريي بلادنا، مع مرتزقة مدربين وبتمويل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، والهجمات يحضر لتنفيذها نهاية هذا العام".
يذكر أن هذا ليس أول اتهام من قبل مادورو لكولومبيا ورئيسها إيفان دوكي بتدبير هجمات ضد فنزويلا.
وكان الرئيس الفنزويلي قد تحدث في وقت سابق من هذا الشهر عن إحباط مخطط لاغتياله، متهما المخابرات الكولومبية ورئيس كولومبيا بالوقوف وراءه.


فنزويلا

نيكولاس مادورو

كولومبيا

إيفان دوكي

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