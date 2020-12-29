لحظة نقل سيدة المنوفية للمستشفى لعلاجها من السمنة المفرطة.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

نقلت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، السيدة شيرين سمير عبد المقصود، المقيمة بقرية بير شمس التابعة لمركز الباجور، وذلك لمعاناتها من مرض السمنة المفرطة ومرض داء الفيل، إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم لبدء العلاج.

كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السیسي ، بعلاج شيرين سمير عبد المقصود، المقيمة بقرية بيت شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث تعانى من السمنة المفرطة، حيث وصل وزنها لأكثر من 350 كيلو، ومصابة بزيادة كبيرة فى قدمها فيما يعرف بداء "الفيل"، ما أثر سلبا على حركتها، وذلك فى لفتة إنسانية واستجابة سريعة. وكلف الرئيس عبد الفتاح السیسی بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية على نفقة الدولة للسيدة شيرين التى لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي انتقل فريق طبي متخصص، وتم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لمستشفي المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم لمتابعة حالتها الصحية واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وجارى مناظرة الحالة الصحية للسيدة "شيرين" من قبل استشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، والأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدا لإجراء جراحة عاجلة لها حسب حالتها الصحية على نفقة الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه جار نقل حالة السيدة شيرين سمير عبدالمقصود، والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور، وذلك لمعاناتها من مرض السمنة المفرطة ومرض داء الفيل، حيث يبلغ وزنها أكثر من 350 كيلو مما يؤدى إلى عدم قدرتها على الذهاب لدورة المياه لقضاء حاجتها إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم لبدء العلاج. وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم نقل الحالة من خلال سيارة إسعاف من هيئة الإسعاف، تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة.