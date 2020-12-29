لحظة خضوع الرئيس القبرصى للجرعة الأولى من لقاح كورونا.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو لحظة تلقى الرئيس القبرصى، نيكوس أنستاسيادس، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى مركز الصحة بمدينة لاتسيا فى العاصمة نيقوسيا، التى خضع لها بالأمس، وتجول الرئيس القبرصى فى مركز الصحة بمدينة لاتسيا ثم خضع لجرعة اللقاح، وذلك في لقطات وصور عرضتها شبكة "يورو نيوز".

وقال الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) أمس الإثنين، "إنه أصبح يوجد أمل الآن بإمكانية التصدي أخيرا للوباء الذي قلب حياتنا رأسا على عقب وأدى لخسائر في الأرواح والوظائف"، واصفا اللقاح بأنه بمثابة هبة للحياة.



رئيس قبرص يتلقى الجرعة



رئيس قبرص قبل الجرعة



الرئيس القبرص يتفقد المركز

وأعرب الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، عن شكره للأطباء والممرضين الذين يقفون على خط المواجهة أمام فيروس كورونا، مضيفا أنه تم الوصول الآن للعد التنازلى للقضاء على الفيروس الخفى.

وبدأ برنامج التطعيم ضد كورونا في قبرص يوم الأحد، وتعتزم السلطات تلقيح جميع السكان البالغ عددهم حوالي مليون نسمة، على الرغم من أن اللقاح ليس إلزامياً.

وقال وزير الصحة القبرصى كونستانتينوس إيوانو، إن البيانات الوبائية لفيروس كورونا لا تسمح حتى الآن بتخفيف القيود بحلول منتصف الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن الأمر يرجع إلى مجلس الوزراء الذي سيعمل على دراسة البيانات واتخاذ القرارات النهائية.

وأضاف إيوانو - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - أنه رغم إعلان مجموعة من الإجراءات للفترة بين 14 ديسمبر الجاري و7 يناير المقبل في محاولة لتهيئة المواطنين لإمكانية رفع القيود، إلا أن تباطؤ وتيرة انتقال العدوى يعد شرطًا أساسيًا لإلغاء التدابير المفروضة لاحتواء الفيروس.

وأكد وزير الصحة، أنه لم يتم تحقيق ذلك بعد، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تقييم وتحليل البيانات، ولكن تشير النتائج إلى أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لتخفيف الإجراءات المتبعة لكبح جماح فيروس كورونا.