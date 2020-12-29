لبنان يسجل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 175 ألفا و 118 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1430 حالة.
وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 23841 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
لبنان يسجل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:48 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 175 ألفا و 118 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
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