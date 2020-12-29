اليوم السابع
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لافروف يؤكد لوزير خارجية تركيا أهمية حل أزمة ليبيا بالتعاون مع جميع الأطراف

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:01 م
لافروف يؤكد لوزير خارجية تركيا أهمية حل أزمة ليبيا بالتعاون مع جميع الأطراف وزير الخارجية الروسى
كتب سمير حسنى

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه بحث مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو ، الوضع في ليبيا، مشددا على أهمية حل الأزمة هناك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركي، أن بلاده معنية بإعادة الوضع إلى طبيعته شرقي المتوسط، معلنا ترحيب بلاده بمبادرة أنقرة لحل النزاع في قره باغ طبقا لاتفاق أرمينيا وأذربيجان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، عزم بلاده تعزيز العلاقات مع روسيا، كاشفا عن توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.


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تركيا

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ليبيا

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