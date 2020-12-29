وأضاف أن هذه الكمية هي ضعف الكمية التي سعت الحكومة في البداية لتأمينها من الشركة الأمريكية خلال المفاوضات، كما تم تسريع الإطار الزمني لتسليم الشحنة مقارنة بالموعد السابق وهو البدء في تلقي اللقاحات اعتبارا من الربع الثالث.



وأكد إنه إذا تم إبرام الصفقة مع مودرنا، ستؤمن كوريا الجنوبية جرعات لقاح لـ56 مليون شخص.



وأشار الرئيس الكوري بانسيل إلي أنه يرغب في توقيع الاتفاق رسميا خلال العام الجاري، لافتا إلي أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي سريع خلال العام، كما تعهد بأن شركته ستبذل قصارى جهدها لتسهيل تقديم اللقاحات في وقت مبكر.

