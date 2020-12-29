وقال نيهمر - فى تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تلقى معلومات من السلطات الأمنية فى ألمانيا تفيد بأن المشهد اليميني المتطرف قد بدأ في هيكلة وتسليح نفسه.. لافتا إلى أن هذا التطور يؤخذ حاليا على محمل الجد خاصة مع تنامى نشاط هذه الجماعات فى النمسا أيضا.



وأضاف نيهمر أن الحكومة تركز حاليًا بشكل أكبر على ملاحقة جماعة "الهوية" النازية وقد تم حظر رموزها بالفعل تمهيدا لحظر كافة أنشطتها.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس مقترح الحبس الاحتياطي لكل عناصر الإرهاب.. موضحا أنه يجب التعامل مع هذه القضية "كأولوية" لزيادة الضغوط على أولئك الأشخاص الذين يمثلون خطرا كبيرا بسبب تاريخهم الإرهابي السابق.

