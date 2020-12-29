قطع المياه عن مدينة قها 5 ساعات اليوم لأعمال غسيل الشبكات بالكلور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء، الموافق 29 / 12 / 2020، من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن قطع المياه يأتى نتيجة لأعمال غسيل شبكات المياه، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة، كما أنه سيتم توفير سيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من أعمال قطع المياه، وفى حال طلبها يرجى التواصل على الرقم الساخن 125.