اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:23 م
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قافلة سكانية شاملة بقرية الدكتور محمد عبد الوهاب بمدينة أبو المطامير بالبحيرة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:53 م
قافلة سكانية شاملة بقرية الدكتور محمد عبد الوهاب بمدينة أبو المطامير بالبحيرة قافلة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام أمنة - محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للسكان ومديريات الصحة و التموين و الطب البيطرى والهيئة القومية لمحو الأمية بتنظيم قافلة شاملة بقرية الدكتور محمد عبد الوهاب تم خلالها تقديم الخدمات التالية:

 قطاع الصحة:  تم توقيع الكشف الطبى لعدد 560 مريض (120 باطنة _ 90عظام_ 100 جراحة عامة _ 60 تنظيم أسرة _ 120 أطفال _ فحص 70 حالة أمراض مزمنة).

قطاع تنظيم الأسرة: ( 23 كشف نساء - 11 لولب - ١ حقن - 16 حبوب).

الطب البيطري: توقيع الكشف وعلاج 40 رأس ماشية و 190 أغنام وماعز

قطاع التعليم وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية: عقد امتحات فورى لعدد 34 مواطن

قطاع التموين :- تم توفير 70 إسطوانة غاز.

 

 

 


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