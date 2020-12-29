فى 2020 .. انشاء 6 محطات مياه والانتهاء من 42 مشروع صرف صحى بالمنيا

المنيا حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن محافظة المنيا، تشهد إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها.

فقد شهد قطاع الصرف الصحى نقله نوعية كبيرة خلال السنوات الست الماضية حيث تم إنشاء 6 محطات مياه وهي ، ديرمواس / ابشادات بملوى/ بنى عامر بالعدوة / بنى حسن الشروق والفرجانى بأبو قرقاص / محطة مياه أبو قرقاص بطاقة 102 / 204 ألف م3 / يوم ) .كذلكإستكمال شبكات العدوة وتوسعات محطتى مياه ( معصرة ملوى / بنى مزار .وتوصيل مرافق مياة الشرب لعدد 17 عمارة بالاسكان القومي بابوقرقاص .كما يجرى العمل فى 11 مشروع لمياه الشرب يتضمن :

إنشاء 3 محطات مياه شرب جديدة ،نزلة البدرمان بديرمواس / نزلة اسمنت بملوى / أبا البلد بمغاغة وإستكمال وتوسعة 2 محطة العدوة / سمالوط ) و6 مشروعات فى مرحلة إعداد البروتوكولات والتصميمات ( اتقا / دير البرشا / ساقولا / بنى واللمس / توسعات محطة مياه مطاى / محطة مياه " جديدة " بالعدوة

وفي قطاع الصرف الصحي:

تم الانتهاء من تنفيذ عدد 42 مشروع محطات صرف صحي ومحطات معالجة بإجمالي تكلفة 1.9 مليار جنيه، جاري تنفيذ عدد ( 13) مشروع بقطاع الصرف الصحى

والانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف الصحي بمركز ومدينة المنيا في 13 قرية تابعة لمدينة المنيا بإجمالي تكلفة 349 مليون جنية.

•استكمال محطات الرفع وشبكات الصرف الصحي بمركز مغاغة وبنى مزار والعدوة في 10 قري بإجمالي تكلفة 341 مليون جنية .

وكذلك إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمركز المنيا 90 الف م3/يوم

وإنشاء محطة معالجة الصرف صحى بدير العذراء بمركز سمالوط 7.5 الف م3/يوم