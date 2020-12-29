فتاة تغسل وفيات كورونا بالفيوم مجانا تروى أصعب موقف واجهته وكيف اقنعت والدتها

الفيوم رباب الجالى

قالت تقى بنت محافظة الفيوم، التى قررت التبرع بتغسيل جثث ضحايا فيروس كورونا، إنها تقوم بتغسل الموتى منذ 6 سنوات، وأنها لا تتأخر عن ثواب التغسيل، موضحة أنها قامت بتغسيل أولى حالة متوفاة بفيروس كورونا لسيدة رفض نجلها استلام جثتها وتغسيلها.

وقالت إنها ارتدت أكياس بلاستيك وقامت بتغسيل الجثة بعد كتابة إقرار على نفسها بأن المستشفى غير مسئولة في حالة إصابتها بالفيروس، مضيفة أنها توجهت لإدارة المستشفى بعد ذلك وعرضت عليهم تغسيل أى حالة متوفاة بالكورونا مجانا لوجه الله لمدة 8 شهور، وأنها قامت بتكوين فريق في الفيوم والإسكندرية والقاهرة .

وأوضحت أنها كونت أيضا فريق دعم نفسى للتخفيف من الآثار النفسية لمرضى فيروس كورونا، مؤكدة أن والدتها كانت رافضة في البداية فكرة التغسيل حتى وافقت أخيرا، وكانت تقوم بالتغسيل معها، كما التحقت بها شقيقتها الصغرى في التغسيل .