غلق وتشميع 29 مركزا للدروس الخصوصية بـ 8 مراكز فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز ( كفر الدوار - الرحمانية - ايتاى البارود - شبراخيت - الدلنجات - حوش عيسى - أبو حمص - رشيد - كوم حمادة - بندر ومركز دمنهور - المحموديه )، وذلك استمرارا لعمل اللجان المشكله على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفر المرور على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات بغلق وتشميع 3 مقرات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بإدارة الدلنجات.

وفى إدارة مركز كفرالدوار تم المرور على المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية وعددها 5 بنطاق مجلس قرية بولين.

وفى إدارة حوش عيسى تم مرور اللجنة على منطقة الشونة وعزبة عنبر ومنطقة ابوبكر الصديق الابتدائية والإعدادية ومنطقة مدرسة حوش عيسى الابتدائية ووجدت جميعها مغلقة .

وفى إدارة ابوحمص تم المرور على أماكن الدروس الخصوصيه ووجدت مغلقة عدا وجود مقر للدروس الخصوصية بعمارة تحت الانشاء وتم الغلق والتشميع وإحالته للشئون القانونية.

وفى إدارة رشيد تم غلق 3 مقرات بمركز رشيد بشارع الصاغة و شارع الصالون الاخضر وشارع الشيخ تقا، وفى إدارة بندر كفر الدوار تم التوجه لمنطقة العكريشة وتم غلق 4 مراكز والتشميع بالشمع الاحمر من قبل الوحدة المحلية.

أما فى إدارة بندر دمنهور تم غلق وتشميع 7 مقرات خلف المحافظة وأرض ادمون ومشتل كرم، وتم مرور اللجنة اليوم على مقرات الدروس الخصوصية بخلف المدرسة الثانوية الفنية بنات وبجوار نقابة المعلمين ومدرسة التجارة بنات والمساكن المجاورة ومدرسة محمد عيسى موسى ووجد مقر واحد لأحد المدرسين وتم الغلق والتعهد بعدم الفتح ، بإدارة كوم حمادة.

وفى إدارة المحمودية، تم المرور بقرية سنبادة وسرنباى وتم ضبط 5 من المعلمين خلال أعطاء الدروس الخصوصية بمنازلهم وتم صرف كل الطلاب.