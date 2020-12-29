غدا.. ندوة عن "التنمية المستدامة فى مجابهة الحرب الهجين" بجامعة أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

يشهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، غداَ الأربعاء وقائع الندوة التثقيفية المنعقدة بعنوان "التنمية المستدامة فى مجابهة الحرب الهجين"، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر بمركز المؤتمرات بالقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى ،والتى تأتى ضمن سلسلة الفعاليات التى تنظمها الجامعة فى إطار برنامجها الممتد و الموسع لبناء الوعى الذى ينفذه قطاع التعليم و الطلاب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على البرنامج، أن الندوة تستضيف اللواء أركان حرب أمجد عباس مرسى القائد الأسبق للقوات متعددة الجنسيات بالأمم المتجددة وذلك لمناقشة طرق تحقيق و أهداف التنمية المستدامة فى ظل تحديدات الحرب الهجين وهى التى تمزج ما بين مفاهيم الحرب التقليدية و مفاهيم الحرب غير النظامية، والحرب الإلكترونية بالإضافة إلى حرب المعلومات.