غدا.. انقطاع مياه الشرب عن مناطق طلمبات المكس ووادى القمر غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق وادى القمر وطلمبات المكس غرب الإسكندرية، وذلك نظرا لأعمال الإحلال والتجديد لخط رئيسى قطر 700 مم بمنطقة طلمبات المكس.

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية فى بيان صحفى، أنه سيتم انقطاع المياه غدا الأربعاء 30 ديسمبر فى تمام الساعة 10 صباحا وعودة ضخ المياه بعد الانتهاء من الأعمال، وطالبت الشركة الأهالى تدبير إحتياجهم من المياه للمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

وكان المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، أجرى جولات ميدانية، للتأكد من كفاءة حالة الروافع والمحطات غرب الاسكندرية، حيث قام بالمرور على رافع برج العرب الساحلى، لتفقد أعمال الإحلال والتجديد القائمة لتحسين مستوى الضغوط وتقديم خدمة أفضل لأهالى المنطقة، بالإضافة إلى متابعة حالة العنبر الجديد برافع جهاز مدينة برج العرب الجديدة وموقف تشغيل وحدة التحلية بنظام، وهى تعمل على تنقية المياه على مراحل لفصل المياه عن الأملاح والمعادن الزائدة.

كما تابع المهندس أحمد جابر أعمال إحلال وتجديد خط "12"بوصة ببرج العرب القديمة لتقوية المياه، مؤكدا على أن حالة المياه جيدة ولا يوجد أى شكوى من ضعف أو انقطاع للمياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة وبجميع القرى السياحية بالساحل الشمالى، ما أثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة ، مضيفا أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، كما تم تشكيل غرفة الطوارئ وتجهيز الخط الساخن (125) لتلقى جميع الشكاوى؛ علاوة على تجهيز جميع المعدات، وتنكات المياه تحسبا لأى أمر طارئ.