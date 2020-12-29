اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:55 م
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عضو بمجلس السيادة السودانى يُشيد بتضحيات القوات المسلحة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:50 م
عضو بمجلس السيادة السودانى يُشيد بتضحيات القوات المسلحة عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان صديق تاور
أ ش أ

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أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور صديق تاور، بتضحيات وجهود القوات المسلحة لحماية الوطن وصون ترابه وتحقيق الأمن والاستقرار بالسودان.
وأكد تاور -خلال زيارته اليوم الثلاثاء الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين (عاصمة ولاية النيل الأزرق في جنوب جمهورية السودان)- أهمية الدور الذي تضطلع به الفرقة الرابعة، بجانب دورها الأساسي، في تأمين الموسم الزراعي ومسارات الرحل، وتأمين موسم الحصاد فضلا عن تفاعلها مع قضايا المواطنين بوعي.
وأوضح أن عقيدة القوات المسلحة مبنية على التضحية لأنها خرجت من رحم الشعب السوداني، مشيرا إلى تحمل القوات المسلحة بصبر وقوة إرادة الكثير من أخطاء السياسيين في السابق.
وتلقى تاور عرضا من قائد الفرقة الرابعة مشاة اللواء الركن الزبير حسن، عن أداء وحدات وقطاعات الفرقة وتنسيقها مع القوات النظامية الأخرى لتعزيز مسيرة الأمن بولاية النيل الأزرق.
وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة، إن زيارة تاور، تؤكد حرص واهتمام القيادة السياسية، بالقوات المسلحة لأداء واجبها في حماية الوطن وتأمين الاستقرار والسلام بالسودان.


مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

صديق تاور

القوات المسلحة السودانية

الجيش السودانى

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