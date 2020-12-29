عالم فيروسات إيطالي يشدد على الالتزام بإجراءات كورونا 6 أشهر

فاطمة شوقى

أكد أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة تور فيرجاتا بروما والمدير التنفيذي السابق لوكالة الأدوية الأوروبية، جويدو رازى ، أنه "سيتعين علينا الإبقاء على الإجراءات التحوطية لمكافحة فيروس كورونا لمدة 6 أشهر على الأقل، على الرغم من بدء التلقيح.

وقال عالم الفيروسات الإيطالى "الفيروس لم يفقد أي من خصائصه المعدية، بل على العكس، يبدو لي أنه يميل إلى التطور ليكون أكثر فعالية"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وخلص رازي موصياً، بأنه "لذلك، طالما لن نحصل على أية نتيجة من حملة التلقيح قبل 4-6 أشهر، فيجب علينا أن نتبنى سلوكاً صارماً تماماً، وذلك على غرار ما فعلناه في اللحظات التي حققنا فيها أكبر نجاحات في الحد من انتشار وباء كوفيد 19".

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، أمس الاثنين، بتسجيلها 445 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا في البلاد مقابل 298 حالة في بيانات الأحد.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد أعلى عدد وفيات في أوروبا وخامس أكبر حصيلة في العالم.

وتشهد إيطاليا استقرارا نسبيا للإصابات الجديدة بالفيروس، حيث سبق أن سجلت البلاد يوم 26 ديسمبر 10407 حالات، وفي 27 ديسمبر 8913.

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 445 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 72370 متوفيا.

وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 26 ديسمبر 261 حالة، وفي 27 ديسمبر 298، لكن يجب الإشارة إلى أن مؤشرات الفيروس تشهد دائما انخفاضا معينا في يومي عطلة نهاية الأسبوع نظرا لأسباب بيروقراطية.