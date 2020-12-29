اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:44 م
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عادل الغضبان يشيد بدور جامعة بورسعيد وتعاونها فى أعمال التنمية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:35 م
عادل الغضبان يشيد بدور جامعة بورسعيد وتعاونها فى أعمال التنمية مشاركة محافظ بورسعيد باجتماع مجلس الجامعة
بورسعيد - محمد فرج

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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى اجتماع مجلس إدارة جامعة بورسعيد، والذى عقد بمقر الجامعة، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة وعمداء الكليات .

وأشاد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، بدور جامعة بورسعيد وتعاونها المثمر مع المحافظة فى مختلف المجالات، خاصة فى المرحلة الأخيرة التى شهدت العديد من أعمال التنمية.

وأكد أن الجامعة ستشارك فى دور مهم فى الفترة القادمة فى قانون البناء الجديد وإصدار تراخيص البناء من خلال كلية الهندسة بالجامعة .

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن تحقيق السلامة العامة للطلاب والعاملين بالجامعة، مؤكدا تقديم كافة الدعم للجامعة خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة من فيروس الفيروس لتحقيق السلامة والأمان لأبنائنا الطلاب.


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