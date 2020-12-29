صور.. مدينة الزينية تنفذ أعمال الإصلاح ورفع المنسوب لكوبري نجع الحمامصة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تم تنفيذ أعمال الإصلاح ورفع المنسوب لكوبري نجع الحمامصة من خلال إنشاء أسوار جانبية، وذلك لحين البدء في أعمال تأهيل وتبطين ترعة الأقصر بطول إجمالي 16 كيلو و500 متر منهم 8 كيلو متر بحدود الزينية و 8 كيلو 500 متر حدود مدينة الأقصر.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه يتم العمل وفقاً للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع وإنشاء 2 كوبري إحداهما بموقع الكوبرى الحالى، والثانى بنجع القواصم بالعشى بالتعاون مع هندسة رى الأقصر، وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية ورئيس وعمال ومعدات الوحدة المحلية، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لضمان سلامة المواطنين من المارة بهذه المنطقة.

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة الأقصر، صور لعدد من طلبة المدارس والأهالى خلال التنقل من منازلهم إلى المدارس والعكس فى منطقة حوض الغابة" بنجع الحمامصة بقرية العشى التابعة لمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، وهم يعبرون على "طوب" تم وضعه على المياه بمنطقة الكوبرى بعد ارتفاع منسوب مياه الترع خلال فترة الرى والزراعات بالمنطقة المحيطة بها مساحات شاسعة من الزراعات.

وفى هذا الصدد قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه إيماء للصور التى تداولها البعض وبها بعض الأطفال يعبرون على "قوالب طوب" على معدية أهالى بنجع الحمامصة بقرية العشى مركز ومدينة الزينية، فإنه وبناء على خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتبطين الترع حفاظاً على المياه وإقامة كبارى آمنة للمواطنين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تقرر إنشاء عدد 2 كوبرى بنجع الحمامصة بنفس الموقع وأخر بنجع القواسم، وتم رفع الإحداثيات منذ شهر سبتمبر 2020 وبمجرد إنتهاء أعمال تبطين الترعة (ترعة الأقصر) والمخطط تبطينها بطول 10 كيلو متر من محطة محولات كهرباء الكرنك وحتى نهايتها بقرية العشى، كما تم الانتهاء وتسليم كوبرى مزلقان العشى ( كوبرى وتدبيش جانبى الترعة ) بتكلفة قدرها 3 مليون و700 ألف جنية لخدمة مزارعى القصب.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية لـ"اليوم السابع"، أن المشهد المتداول للأطفال لا يليق بأبناء الأقصر ومصر بأكملها، ولذلك أن دورهم خدمة الأهالى، وإنشاء كوبرى لعبورهم سواء بالجهود الذاتية أو بتعاون وزارتى الرى والنقل، وهذا شيء منتهى منوها أن العمل فى الكوبرى سيبدأ الشهر المقبل، وزار المنطقة فوراً للتعجيل فى إنشائه.



أعمال الإصلاح ورفع المنسوب لكوبري نجع الحمامصة



جانب من أعمال الإصلاح ورفع المنسوب لكوبري نجع الحمامصة



مدينة الزينية تنفذ أعمال الإصلاح ورفع المنسوب لكوبري نجع الحمامصة