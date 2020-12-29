صور.. أفراد الفرق الطبية فى واشنطن يتلقون لقاح كورونا

وكالات

تلقى عدد من أفراد فرق الرعاية الطبية، بمدينة كريكلاند التابعة لولاية واشنطن، لقاح كورونا، وذلك فى إطار حملات التطعيم التى أطلقتها السلطات الأمريكية للوقاية من الفيروس القاتل.

كانت الولايات المتحدة تتفاوض مع شركة فايزر لتأمين جرعات لقاح إضافية بالإضافة إلى 100 مليون جرعة أصلية كانت الولايات المتحدة قد احتجزتها، وفي الأسبوع الماضي ، قالت فايزر إنها أبرمت صفقة لتزويد الولايات المتحدة بـ 100 مليون جرعة إضافية بحلول يوليو.

وتلقى أقل من مليوني شخص اللقاح حتى يوم السبت ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وهذا أقل بكثير من هدف الإدارة المعلن سابقًا بتلقيح 20 مليون شخص قبل نهاية الشهر.