اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. أفراد الفرق الطبية فى واشنطن يتلقون لقاح كورونا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:00 ص
صور.. أفراد الفرق الطبية فى واشنطن يتلقون لقاح كورونا ارتياح بين أفراد الأطقم الطبية بعد الحصول على لقاح كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى عدد من أفراد فرق الرعاية الطبية، بمدينة كريكلاند التابعة لولاية واشنطن، لقاح كورونا، وذلك فى إطار حملات التطعيم التى أطلقتها السلطات الأمريكية للوقاية من الفيروس القاتل.

كانت الولايات المتحدة تتفاوض مع شركة فايزر لتأمين جرعات لقاح إضافية بالإضافة إلى 100 مليون جرعة أصلية كانت الولايات المتحدة قد احتجزتها، وفي الأسبوع الماضي ، قالت فايزر إنها أبرمت صفقة لتزويد الولايات المتحدة بـ 100 مليون جرعة إضافية بحلول يوليو.

وتلقى أقل من مليوني شخص اللقاح حتى يوم السبت ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وهذا أقل بكثير من هدف الإدارة المعلن سابقًا بتلقيح 20 مليون شخص قبل نهاية الشهر.

أحد أفراد الأطقم الطبية
أحد أفراد الأطقم الطبية
استعدادات لتقديم اللقاح لأفراد الأطقم الطبية
استعدادات لتقديم اللقاح لأفراد الأطقم الطبية
أفراد الأطقم الطبية يستعدون للحصول على اللقاح
أفراد الأطقم الطبية يستعدون للحصول على اللقاح
اللقاح المنقذ.. هل تنجو أمريكا من كورونا أخيرا بعد خسائرها الفادحة؟
اللقاح المنقذ.. هل تنجو أمريكا من كورونا أخيرا بعد خسائرها الفادحة؟
الولايات المتحدة شهدت خسائر كبيرة بسبب كورونا
الولايات المتحدة شهدت خسائر كبيرة بسبب كورونا
أمريكا أحد أكبر الدول التى شهدت ضحايا بسبب تفشى كورونا
أمريكا أحد أكبر الدول التى شهدت ضحايا بسبب تفشى كورونا
أمريكا أحد أكبر الدول التى شهدت ضحايا بسبب تفشى كورونا
أمريكا أحد أكبر الدول التى شهدت ضحايا بسبب تفشى كورونا
تغطية إعلامية للحدث
تغطية إعلامية للحدث
شبح كورونا يزيد المخاوف فى أمريكا قبل بداية حقبة بايدن
شبح كورونا يزيد المخاوف فى أمريكا قبل بداية حقبة بايدن
صورة جماعية لأفراد الأطقم الطبية
صورة جماعية لأفراد الأطقم الطبية

 


الولايات المتحدة

لقاح كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نصب تذكارية لتخليد ضحايا كورونا فى أمريكا.. لوحة عملاقة لطبيب توفى بالوباء فى نيويورك.. 260 ألف علم أبيض فى حديقة بواشنطن لتذكر المعركة ضد الفيروس.. وكراسى فارغة أمام مكاتب حكومية بداكوتا لتكريم ضحايا الجائحة

الخميس، 24 ديسمبر 2020 06:00 م

وفيات كورونا فى أمريكا تتجاوز 3000 لثالث يوم على التوالى

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 04:00 م

العاملون بالرعاية الصحية فى المقدمة ..اللقاح بداية طريق القضاء على كورونا فى أمريكا ..ألبوم صور

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 09:00 م

البيت الأبيض: وصلنا إلى بداية نهاية جائحة فيروس كورونا فى أمريكا

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 01:26 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة