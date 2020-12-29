صرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لـ"سيدة المنوفية" المريضة بداء الفيل.. فيديو

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية ،أنه ضمن المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وتتقاضى مرتب شهرى .

وفي لفتة إنسانية، وجه الرئيس عبد الفتاح السیسي، بعلاج شيرين سمير عبد المقصود، المقيمة بقرية بيت شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث تعاني من السمنة المفرطة حيث وصل وزنها لأكثر من 350 كيلو، ومصابة بزيادة كبيرة في قدمها فيما يعرف بداء "الفيل"، ما أثر سلبا على حركتها، وذلك في لفتة إنسانية واستجابة سريعة.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السیسی بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية على نفقة الدولة للسيدة شيرين التي لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور انتقل فريق طبي متخصص، وتم نقل الحالة بواسطة سيارة اسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لمستشفي المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم لمتابعة حالتها الصحية واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وجاري مناظرة الحالة الصحية للسيدة "شيرين" من قبل استشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، والأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدا لإجراء جراحة عاجلة لها حسب حالتها الصحية على نفقة الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان "اليوم السابع"، قد نشر أمس قصة معاناة ومأساة حقيقة تعيشها لسيدة شيرين سمير عبدالمقصود، والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك لمعاناتها من مرض السمنة المفرطة ومرض داء الفيل، حيث يبلغ وزنها أكثر من 350 كيلو مما يؤدى إلى عدم قدرتها على الذهاب دورة المياه لقضاء حاجاتها.

وقالت شيرين سمير عبد المقصود، "أعيش فى منزل بيسط مكون من غرفة واحدة وحمام ومطبخ بالطوب اللبن وائل للسقوط فى أى وقت بسبب قدمه، وأعول ابنتى الوحيدة وهى طالبة فى الثانوية العامة هذا العام، عقب انفصالى عن زوجى ولكنى لا أقدر على خدمتها لأننى لا أقدر على الحركة نهائيا"، مؤكدا أن مرض السمنة المفرطة بدأ عندى منذ ما يقرب من 7سنوات وداء الفيل الأمر الذى تسبب فى عدم قدرتى على المشى نهائيا سوى بصعوبة كبيرة، ويقوم جيران لمساعدتها فى عمل الطعام والشراب لعدم قدرتى على الوقوف لعمله.

وأضافت أنها ذهبت أكثر من مرة إلى الأطباء لعلاج وقمت بشراء أدوية كثيرة ومازال الحال على ما هو عليه، وأنا فى زيادة مستمرة مع العمل أننى أتناول وجبتين يوميا لكى لا يزيد جسم وأقدر على الحركة ولكن جسمى يزيد يوميا.