صحة المنوفية تستجيب وتقرر فحص سيدة السمنة المفرطة وداء الفيل

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه سيتم فحص حالة السيدة شيرين سمير عبدالمقصود والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور لمعاناتها من مرض السمنة المفرطة ومرض داء الفيل حيث يبلغ وزنها أكثر من 350كيلو مما يؤدى إلى عدم قدرتها على الذهاب لدورة المياه لقضاء حاجتها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أنه سيتم إرسال إستشارين لفحص حالة السيدة المريضة بمنزلها لبدء علاجها.

وكان اليوم السابع قد نشر أمس قصة معاناة ومأساة حقيقة تعيشها لسيدة شيرين سمير عبدالمقصود والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية وذلك لمعانأتها من مرض السمنة المفرطة ومرض داء الفيل حيث يبلغ وزنها أكثر من 350كيلو منا يؤدى إلى عدم قدرتها على الذهاب دورة المياة لقضاء حاجاتها .

وتقول السيدة شيرين سمير عبدالمقصود، والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أعيش فى منزل بيسط مكون من غرفة واحدة وحمام ومطبخ بالطوب اللبن وائل للسقوط فى أى وقت بسبب قدمه، وأعول نجلتى الوحيدة وهى طالبة فى الثانوية العامة هذا العام، عقب إنفصالى عن زوجى ولكنى لا أقدر على خدمتها لاننى لا أقدر على الحركة نهائيا، مؤكدا أن مرض السمنة المفرطة بدأ عندى منذ مايقرب من 7سنوات وداء الفيل الأمر الذى تسبب فى عدم قدرتى على المشى نهائيا سوى بصعوبة كبيرة ،ويقوم جيران لمساعدتة فى عمل الطعام والشراب لعدم قدرتى على الوقوف لعمله.

وتشير السيدة شيرين سمير عبدالمقصود والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أن ذهبت أكثر من مرة إلى الأطباء لعلاج وقمت بشراء أدوية كثيرة ومازال الحال على ماهو عليه وأنا فى زيادة مستمرة مع العمل أننى أتناول وجبتين يوميا لكى لايزيد جسم وأقدر على الحركة ولكن جيمى يزيد يوميا وذلك يأرقنى لعدم القدرة على المشى.

وطالبت السيدة شيرين سمير عبدالمقصود والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور، المسؤولين فى وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بالنظر إليه وعلاجية على نفقة الدولة لعدم قدرتها على مصاريف العلاج ،كما ناشدة وزارة التضامن بصرف معاش لها لكى يساعدها على المعيشة.