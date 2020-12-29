اليوم السابع
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صادرات النفط من جنوب العراق تصل إلى 2.7 مليون برميل يوميا منذ بداية ديسمبر

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 08:00 ص
صادرات النفط من جنوب العراق تصل إلى 2.7 مليون برميل يوميا منذ بداية ديسمبر النفط - صورة أرشيفية
رويترز

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قال خالد حمزة مدير عام شركة نفط البصرة لصحيفة الصباح الرسمية إن معدل تصدير النفط العراقي من الموانئ الجنوبية مستقر عند 2.7 مليون برميل يوميا منذ بداية ديسمبر.

ونقلت الصحيفة عن حمزة قوله إن العراق يؤكد التزامه الكامل باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

 

 

 


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