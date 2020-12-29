شاهد "قيسارية إسنا التاريخية" قبل وبعد التطوير ضمن مشروع اكتشاف الأصول التراثية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على مدار الشهور الماضية العمل على قدم وساق فى واحد من أبرز المشروعات القومية لخدمة حركة السياحة ودعم العاملين بها جنوب عاصمة السياحة العالمية، وهو مشروع "اكتشاف أصول إسنا التراثية والتاريخية" الذى انطلق على مدار السنوات الماضية لإحياء التراث التاريخى والأثرى القديم داخل مدينة إسنا التراثية، التى كانت مملكة التجارة فى السنوات الماضية.

ونجح مؤخراً فى تقديم الدعم فى مثلث ضخم هو الأساس فى القطاع السياحى بمدينة إسنا وظل مهملاً طوال السنوات الماضية، وهى منطقة محيط معبد إسنا والسوق السياحى بمنطقة القيسارية، ووكالة الجداوى التى كانت تعتبر مقر التجارة فى فترة المماليك والملكية، وغيرها من العصور القديمة.

وظهرت بوارد ونتائج العمل فى تطوير السوق السياحى "قيسارية إسنا التاريخية" والتى تضم حوالى 105 محلات تم تطويرهم بصورة مميزة خلال الفترة الماضية وظهرت فى أبهى صورها، حيث يقول المهندس كريم إبراهيم مدير مشروع تطوير وإعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية بإسنا، أنه تم بالمشروع المساهمة فى تقديم الدعم الكامل لخدمة حركة السياحة بمدينة إسنا، وذلك فى مختلف الاتجاهات من ترميم وتطوير وتجديد للمواقع التراثية والتاريخية والآثرية بجانب دعم الأيدى العاملة بالمجالات السياحية من تدريبات لأصحاب البازارات والسيدات العاملة فى تصنيع الهدايا والمنتجات التى تباع للسائحين خلال زيارتهم لإسنا.

ويضيف مدير مشروع تطوير وإعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية بإسنا لـ"اليوم السابع"، أن الخطط شارفت على النهاية ويجرى حالياً العمل فى التشطيبات النهائية لعدد من المواقع التى انتهت تماماً، حيث أنه تم العمل فى إنهاء عدد كبير من البازارات وتنظيم ورش عمل لأصحاب البازارات حول تنمية مهاراتهم فى التعامل مع السائحين، والتى قدمها لهم الخبير محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي، والذى شارك فى نقل خبراته لأصحاب البازارات وناقش معهم سبل زيادة عدد المراكب النيلية التى تتوقف بالمدينة مستقبلاً بجانب مواجهة العقبات التى تظهر للعاملين بالسياحة فى مدينة إسنا، وتحسين أساليب الترحيب بالسائحين.

كما قام هشام الجزار رئيس وكالة الغرف الصناعية، بزيارة عددا من أصحاب البازارات فى محلاتهم للتعرف على مشكلاتهم وطريقة عرضهم للمنتجات وطريقة تعاملهم مع السياح، وشرح لهم فنون العرض للمنتجات وطرق معرفة أذواق السائحين والجنسيات الأجنبية المختلفة.



تطوير 105 محلات فى قيسارية اسنا التاريخية



جانب من العمل فى تطوير قيسارية اسنا



جانب من تطوير قيسارية إسنا التاريخية



رفع كفاءة المحلات بالسوق السياحى بإسنا



قيسارية إسنا التاريخية قبل وبعد التطوير