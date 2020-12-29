فيينا (أ ش أ)

ضربت هزة أرضية بقوة 6.49 درجة على مقياس ريخير، اليوم الثلاثاء، مختلف الولايات النمساوية، وقالت مصادر في هيئة الزلازل النمساوية، اليوم، أن الهزة الأرضية مركزها منطقة بترينجا بكرواتيا وامتد تأثيرها من كرواتيا إلى مختلف الولايات النمساوية حيث شعر بها أيضا سكان شتايرمارك وكيرتن بالنمسا.

وقد رصدت السلطات الكرواتية أمس أيضا حدوث هزتين ارضيتين شعر بهما سكان مدينة جراتس النمساوية. من جانب أخر أكد وزير الصحة النمساوي، ردولف أنشوبير، أن التطعيم بلقاح فيروس "كورونا" المستجد سيكون متاحا لكل السكان بحلول الصيف المقبل.

وقال أنشوبير - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لإعلان استراتيجية التعامل مع الوباء في العام المقبل - إنه "يأسف لتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في النمسا مستوى 6 آلاف حالة"، مشيدا، في الوقت نفسه، بالتضامن الذي أظهره النمساويون في مواجهة الجائحة؛ مما ساهم في تحجيم الإصابات الجديدة.



وأضاف أن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا ظهرت في النمسا في 25 فبراير الماضي، وقد انتشرت الحالات منذ ذلك على الحين تدريجيا، لافتا إلى أن الأزمة تفاقمت عالميا؛ حيث يوجد حوالي 80 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصاب بالوباء.



وأثنى الوزير على التماسك المجتمعي في مواجهة الجائحة حيث التزم الغالبية بالضوابط الصحية وقيود الخروج وساهموا في السيطرة على الأزمة، مشيرا إلى أنه لم يرَ قط مثل هذا التماسك في حياته، ليس فقط على مستوى المواطنين، ولكن أيضًا على مستوى الشركات والهيئات المختلفة.