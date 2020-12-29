وقد رصدت السلطات الكرواتية أمس أيضا حدوث هزتين ارضيتين شعر بهما سكان مدينة جراتس النمساوية.

من جانب أخر أكد وزير الصحة النمساوي، ردولف أنشوبير، أن التطعيم بلقاح فيروس "كورونا" المستجد سيكون متاحا لكل السكان بحلول الصيف المقبل.