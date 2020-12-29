زراعة الوادى الجديد توجه بتوعية المزارعين بخطورة فيروس كورونا

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمديري الإدارات الزراعية، بمقر ديوان عام المديرية والتعاون بالخارجة بحضور المهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة ومحمد فهيم مدير إدارة الموارد البشرية، لمناقشة بنود الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 ومتابعة تطبيق قرارات أبرزها تخفيض عدد العاملين بنسبة 50% وتناوب الحضور بما يضمن انتظام سير العمل وحظر التجمعات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

شدد المرسى، خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والتزام العاملين بالإدارات والجمعيات والمنشآت التابعة للزراعة بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل مقار العمل، وعدم السماح بدخول المواطنين بدون واقى مع مراعاة تطهير جميع المكاتب والأقسام الإدارية وغيرها دوريًا، تنفيذا لقرار اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ضرورة توعية المواطنين والمزارعين بمختلف الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة بنشر الإرشادات والتنبيه بخطورة فيروس كورونا وكيفية الحد من انتشاره بكافة الوسائل والطرق المشار إليها بتعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة.