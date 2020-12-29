زراعة الوادى الجديد : إعدام حالات مصابة بسوس النخيل في مركز الخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعدمت الإدارة الزراعية بالخارجة بالوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، اليوم الثلاثاء، مجموعة نخيل مهمل خلف سور محكمة الخارجة القديمة، مصاب إصابة شديدة بسوسة النخيل الحمراء مما أدى إلى سقوط رأس النخلة وهي خضراء وظهور أطوار الحشرة بصورة حية بأعداد كبيرة.

من جانبه، قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه بمجرد اكتشاف الحالة المصابة تم إعلان حالة الطوارئ على الفور بقطاع الزراعة وتشكيل فرق متنقلة لفحص النخيل في محيط بؤرة الإصابة.

وأشار المرسي، إلى التأكيد على حظر نقل الفسائل والنواتج الثانوية للنخيل كالجريد ومخلفاته بين مراكز وقرى المحافظة إلا بتصريح صادر عن مديرية الزراعة تطبيقا للقرار الوزاري 1656 لسنة 97 للحد من الاصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن القرار يتم تنفيذه بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد لضمان عدم السماح بمرور السيارات المحملة بفسائل النخيل والنواتج الثانوية لأشجاره من خلال تشديد الرقابة على الأكمنة المنتشرة على الطريق بين مراكز وقري المحافظة.

ولفت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى أنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بناء على مذكرة مديرية الزراعة للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء طبقا للقرار رقم (400) لسنة 2020 بناء على توجيهات اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادي الجديد. وتابع المرسي، أن الإدارات الزراعية لا تألوا جهدا نحو الحفاظ على نخيل المحافظة، والتشديد على الرش الوقائي والفحص المستمر والتعريف بأعراض الإصابة وأخطار سوسة النخيل الحمراء ومقاومة كل الآفات الضارة من خلال تنظيم الندوات واللقاءات الحقلية وتكثيف أعمال المتابعة والإشراف الدوري على مزارع النخيل طبقا لخطة المديرية بالتعاون مع الإدارات والبحوث.