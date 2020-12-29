اليوم السابع
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رئيس مدينة أرمنت يستجيب لشكوى مواطن من مخلفات وحيوانات نافقة بأرمنت الحيط

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:12 م
رئيس مدينة أرمنت يستجيب لشكوى مواطن من مخلفات وحيوانات نافقة بأرمنت الحيط رفع مخلفات الحيوانات النافقة بأرمنت
الأقصر - أحمد مرعى

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في استجابة سريعة من العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر لشكوى أحد المواطنين، ويدعى قناوي محمد الصادق عباس، الذي يتضرر من وجود مخلفات مباني وحيوانات نافقة بمنطقة الـ 70 (الهلوك الصغير) بناحية أرمنت الحيط، مما يسبب معاناة للمزارعين بتلك المنطقة، تم رفع المخلفات من المنطقة.

وعلى الفور وجه عاشور بسرعة إزالة أسباب شكوى المواطن واستهداف كافة المناطق المماثلة من الطرق بين الزراعات والتي يستغلها بعض المخالفين في إلقاء مخلفات المباني والحيوانات النافقة، وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة نظافة استهدفت منطقة الـ 70 وطريق حاجر أبو قليعي وطريق نجع دنقل وتم رفع 200م٣ قمامة ومخلفات مباني بإجمالي طول 1000م بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة.

وأكد عاشور على استمرار استهداف جميع الطرق بين الزراعات ضمن خطة النظافة والتجميل بمركز ومدينة أرمنت تيسيرا على المزارعين وحفاظا على الزراعات من التلوث.

 

 


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