رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان: انفجار بيروت نتج عن 500 طن من نترات الأمونيوم

كتب أحمد عرفة

قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، إن انفجار مرفأ بيروت نتج عن 500 طن من نترات الأمونيوم، حسب "أف بى آى"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان: التقرير الأمريكى حدد انفجار 500 طن من النترات من أصل 2700 طن.

وفى وقت سابق، قرر قاضي التحقيق المكلف بمباشرة التحقيقات فى الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى فى شهر أغسطس الماضى، وقف التحقيق بشكل مؤقت لمدة 10 أيام، لحين الفصل فى الطلب المقدم بتنحيته عن استكمال التحقيقات وإسنادها إلى قاضى آخر، وكان الوزيران السابقان النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر، واللذين أسند إليهما المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان، اتهامات بالإهمال والتقصير الذى تسبب في حدوث انفجار ميناء بيروت البحري وسقوط ضحايا، قد تقدما بطلب لرد "تنحية" قاضي التحقيق وتكليف أحد القضاة الآخرين بمباشرة التحقيقات بدلا منه.