رئيس جامعة كفرالشيخ يشدد على استمرار التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء بحضورمحافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نور الدين، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث رئيس الجامعة والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام العام الميلاد الجديد، كما تقدم بخالص التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدة أنها مناسبة سعيدة لكل المصريين، وأن المسلمين والمسيحيين فى مصر هم نسيج وطنى واحد يتشاركون فى بناء الوطن ودعمه ومساندته والدفاع عنه.

ونعى مجلس جامعة كفرالشيخ خلال جلسته بخالص الحزن والأسى، فقيد الجامعة الراحل الدكتورمحمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة والذى وافته المنية الأسبوع الماضي، إثر أزمة صحية، مشيدين بما قدمه للجامعة من عمل وجهد خلال سنوات عمله كان فيهم مثال وقدوة للخلق الرفيع والعطاء المتواصل، كما قدم المجلس خالص العزاء لأسرته وزملائه وطلابه سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأشاد دسوقى بدور المحافظة وأجهزتها فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى حرص الدولة على مستقبل الطلاب،مؤكدا حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصًا على مستقبلهم، مشيرا إلى أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها فى خدمة المجتمع المحلى وأهالى المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات، ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على دعمه المستمر للجامعة.

من جانبه، أعرب محافظ كفرالشيخ عن سعادته بوجوده فى رحاب الجامعة بين أهل العلم والعلماء، مؤكدا أن الجامعة هى بيت الخبرة والعلم والاستشارات للمحافظة فى شتى المجالات، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الجامعة وأجهزة المحافظة ما يحقق تنفيذ برامج التنمية لأبناء المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين أنه يسعدنى التواصل مع مجلس جامعة كفرالشيخ لعرض أحدث المستجدات فى المحافظة موجها الشكر للمنظومة الصحية بالجامعة وتعاونها مع أجهزة وزارة الصحة.

وأكد محافظ كفر الشيخ،على أهمية عودة انضباط الشوارع ورفع الاشغال والباعة الجائلين وأعلن تطوير 4 أسواق جديدة داخل المدينة خلال الفترة المقبلة وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، كما أشار إلى افتتاح23 فصل للاستزراع السمكى و تدريب طلاب كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد فى مزرعة الخاشعة وقرب انتهاء العمل فى مستشفى الأورام وسيتم افتتاحه 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى الاهتمام بالجانب الترفيهى والطاقة الفندقيه فى المحافظة.