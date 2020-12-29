اليوم السابع
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حملات لضبط المقاهى المخالفة وفض التجمعات بقاعات الأفراح وسرادق العزاء بالشرقية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:55 م
حملات لضبط المقاهى المخالفة وفض التجمعات بقاعات الأفراح وسرادق العزاء بالشرقية ضبط قاعة أفراح مخالفة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ومراكز الدروس الخصوصية ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة على المقاهى والكافتريات بنطاق المدينة ، وأسفرت الحمله عن ضبط مقهى يقدم الشيش للمترددين عليه، فتم مصادره 2 شيشه وغلق المقهى وإتخاذ الاجراءات القانونيه حيال صاحبه.

كما تمكنت رئاسه المركز من فض سرادق للعزاء مقام بقرية ديرب البلد ، وذلك أثناء تجهيزه ، وتم إزالة الفراشه وأدوات الكهرباء والإناره والكراسى وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، حملة مكبرة بالتنسيق مع حى أول وثان الزقازيق ، وشرطة المرافق لرفع الإشغالات المخالفه والباعة الجائلين بنطاق المدينة ، فشملت الحملة شوارع (النقراشى / امام القصر الأبيض/ نفق المشاه بالمحطة / ميدان عرابى / ميدان التحرير/ شارع البوسطه / الجلاء / شارع مواد النبى / حلقه السمك / المنتزه / شارع المكاتب/كوبرى ابو عميرة) وتم تطبيق القانون على المخالفين .

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسه مركز الزقازيق للمرور على المقاهى وقاعات الأفراح بنطاق المركز واسفر المرور عن ضبط مقهى مخالف بقرية الرياض يقدم الشيش للمترددين ، وتم مصادره 15 شيشه ، كما تم مصادره 7 شيش من قرى (غزاله الخيس وميت ركاب) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابه.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا من فض 2 سرادق للعزاء ، إحداهما مقام بحى السراحنه بجوار المعهد الدينى الإبتدائى الإزهرى والآخر مقام بحى الشيخ أبو زينه بجوار مسجد الشهداء (ابو زينه) وذلك لمنع تجمعات المواطنين وحرصا على سلامتهم من الاصابه بفيروس كورونا.

ونفذت رئاسة مركز ومدينه بلبيس حملة لرفع الاشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق شملت (شارع ابو بكر الصديق/سعد زغلول/ شارع جمعية الجمل / شارع بورسعيد) وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وتواصل رئاسه مراكز ومدن (منيا القمح / القنايات / بلبيس) حملات دورية على المحال التجاريه والورش والمقاهى وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهه انتشار فيروس كورونا .

 

حملة على المحلات المخالفة بالشرقية
حملة على المحلات المخالفة بالشرقية

 

فض عزاء بالشرقية
فض عزاء بالشرقية

 

فض قاعة أفراح
فض قاعة أفراح

 


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