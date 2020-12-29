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حصيلة الوفيات فى الولايات المتحدة بكورونا تتجاوز الـ 334 ألفا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:34 م
حصيلة الوفيات فى الولايات المتحدة بكورونا تتجاوز الـ 334 ألفا كورونا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد تتجاوز الـ 334 ألفا.

وفى وقت سابق بدأت التجارب السريرية لتحديد سلامة وفعالية لقاح كورونا المرشح لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية نوفافاكس في الولايات المتحدة والمكسيك، حسبما أعلنت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH) أمس الاثنين، وفقا لما ذكره موقع industryweek.

تجربة مماثلة من المرحلة الثالثة للقاح نفسه، تسمى NVX-CoV2373 ، جارية أيضًا في المملكة المتحدة، كما تم تجنيد حوالي 15000 متطوع، في الولايات المتحدة والمكسيك، وستشمل التجارب الجديدة حوالي 30 ألف متطوع فوق سن 18.

 

 


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