حصر مبان صادر لها قرار إزالة بمسار مشروعى ترام الرمل وقطار أبو قير بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

عقد اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، اجتماعا موسعا لدراسة استعدادات تنفيذ مشروعى تطوير ترام الرمل وقطار أبو قير، وذلك بحضور سكرتير عام الحى؛ وكافة الإدارات المعنية، وذلك فى إطار استعدادات البدء فى تنفيذ مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو؛ وإعادة تأهيل ترام الرمل.

وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان له اليوم، إلى أنه خلال الاجتماع تم دراسة الاستعدادات لبدء المشروعين، بعمل جلسات استكشافية مع مراعاة عدم التسبب فى أى إعاقات مرورية، مع تحويل بعض مسارات المرافق بخط السير، بالإضافة إلى البدء فى حصر المبانى الصادر لها قرارات إزالة أو ترميم على مسار المشروعان من الجانبين، وكذا كل ما يؤثر أو يتأثر بمسار المشروع؛ ووضع خطة شاملة قبل البدء فى التنفيذ.

كما تم فى السياق ذاته الإشارة إلى العشوائيات المنتشرة على جانبى المسارات والمطلوب رفعها أو إزالتها، وأكد المهندس أسامة الطيبى المهندس الاستشارى للمشروع على استخدام نفس مسار الترام وعدم الحاجة الى أراضى إضافية يتم نزع ملكيتها، وأن مسار قطار أبو قير الحالى سيكون منفعة عامة لصالح مترو الإسكندرية، وسيتم استغلال أرض شركة النحاس لعمل ورشة للمترو، ومحطة تغذية كهربائية للمرحلتين الأولى والثانية.

يذكر أن تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وتكلفة مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بقيمة 138 مليون يورو؛ ومشروع تحويل خط سكة حديد أبوقير الإسكندرية إلى مترو بقيمة 750مليون يورو، وذلك فى إطار سياسية التطوير الشامل وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى وسائل النقل داخل محافظة الإسكندرية.