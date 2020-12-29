حصاد 2020.. إنشاء 46 مدرسة بقيمة إجمالية 285 مليونا فى بنى سويف

ونفذت هيئة الأبنية التعليمية فى إطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالنفع العام على المواطنين، وتطوير المنظومة التعليمية، والعمل على زيادة أعداد الفصول الدراسية لخدمة أبنائنا الطلاب.

وأضافت سهام يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع مدارس المحافظة، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات مع تأكيد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات.