اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:00 ص
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حصاد 2020.. إنشاء 46 مدرسة بقيمة إجمالية 285 مليونا فى بنى سويف

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:00 ص
حصاد 2020.. إنشاء 46 مدرسة بقيمة إجمالية 285 مليونا فى بنى سويف سهام يوسف - وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، إنه خلال عام 2020 تم الانتهاء من أعمال إنشاء 46 مدرسة ما بين (إنشاء جديد، توسع، إحلال كلى، إحلال جزئى) بعدد 680 فصلا بقيمة إجمالية 285 مليونا و925 ألف جنيه.

ونفذت هيئة الأبنية التعليمية فى إطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالنفع العام على المواطنين، وتطوير المنظومة التعليمية، والعمل على زيادة أعداد الفصول الدراسية لخدمة أبنائنا الطلاب.

وأضافت سهام يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع مدارس المحافظة، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات مع تأكيد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات.

 


وزاره التربيه والتعليم

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