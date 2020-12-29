حصاد شرطة المرافق بالأقصر فى 2020.. تحرير 31833 محضر ومخالفة بالأسواق

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم إطلاق عدة حملات على مدار عام 2020 فى إطار تكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الإنضباط بالشوارع والأسواق، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى أسفرت عن تحرير 31833 محضر ومخالفة.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تضمنت المحاضر المحررة من رجال شرطة المرافق مايلى:- (6470 محضر أشغالات - 3073محضر باعة جائلين – 1173 محضر نظافة عامة - 699 القاء قمامة على جوانب الطرق -401 محضر ضبط لنرجيلة (شيشة) بالمقاهى – 2409 محضر مضبوطات متنوعة – 15044 محضر إزالات إدارية – 151 منشآت بدون تراخيص - 2413 محضر لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بالغلق، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية، وتحقيق الإنضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وكانت قد شنت شرطة مرافق محافظة الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، العديد من الحملات على مدار شهر نوفمبر الماضى، والتى أسفرت عن ضبط 2996 مخالفة، وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف جهود شرطة المرافق بالمحافظة لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين، ومتابعة أعمال المقاهى ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن جانبه، قال المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، إنه تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى أن المخالفات تضمنت 132 محضر مضبوطات متنوعة، و863 محضر إزالات إدارية و151 محضر إلقاء مخلفات على جانبى الطريق، و138 محضر نظافة عامة و247 محضر باعة جائلين و34 محضر منشأة بدون ترخيص، و513 محضر إشغال طريق و614 محضر عدم ارتداء الكمامة و177 محضر مخالفة قرار رئيس الوزراء، و127 محضر نرجيلة (شيشة).