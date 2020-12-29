حصاد الإسكان والمرافق بالأقصر فى 2020.. إنشاء 78 عمارة بإجمالى 1848 وحدة سكنية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة خلال عام 2020، حيث تم الإنتهاء من إنشاء 78 عمارة سكنية إسكان اجتماعى بالمدامود مركز الزينية بإجمالى 1848 وحدة سكنية، وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وإشراف مديرية الإسكان وجميع الوحدات السكنية كاملة المرافق ( مياه شرب ـ صرف صحى ـ كهرباء).

كما تم الإنتهاء من محطة الصرف الصحى بالطود الجديدة وبناء عليه تم معاينة 20 عمارة إسكان قومى للشباب بالطود بإجمالى 400 وحدة سكنية، والتى بدأ تنفيذها فى عام 2008 وتم استلامها نهائيا فى نوفمبر 2019، وتم بدء تسليم هذه الوحدات للحاجزين حيث تم تسليم قرابة 300 وحدة وجارى تسليم باقى الوحدات، وتم الإنتهاء من إنشاء عدد 6 عمارات إسكان قومى للشباب بالقرنة بإجمالى 120 وحدة سكنية نصف تشطيب وجارى التنسيق مع الحاجزين للبدء فى التسليم، وتم الإنتهاء من تطوير القاعات الفرعية وأعمال مكافحة الحريق بمركز المؤتمرات بمحافظة الأقصر، وتم الإنتهاء من استكمال إنشاء السجل المدنى بمدينة إسنا.

وأوضحت المحافظة أنه شمل حصاد الإسكان والمرافق فى 2020، أيضاً الإنتهاء من رفع كفاءة مجمع المصالح بالطود، وتم الإنتهاء من تطوير المراكز التكنولوجية بمراكز (إسنا وأرمنت والقرنة) بمحافظة الأقصر، وتم الإنتهاء من إنشاء مظلات البرطوم الخاصة بالإنقاذ النهرى بالأقصر، وتم الإنتهاء من لجنة التسعير فى القانون 17 لسنة 2019 والخاص بقانون التصالح فى مخالفات البناء.

وكانت قد أعلن المهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، أنه خلال عام 2020 قامت إدارة التخطيط العمرانى بالأقصر بإنهاء عدد من المهام المنوطة بها، والتى تضمنت إعتماد المخطط الإستراتيجى العام لمدن الطود وإسنا تمهيداً لارسال الخرائط إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك لإستكمال باقى الاجراءات القانونية والإعتماد من وزير الاسكان.

وأضاف مدير التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى ضوء تنفيذ القانون رقم 17 لسنة 2019 تم استلام خرائط نطاق التصالح الخاصة بالمناطق القريبة من الأحوزة العمرانية المعتمدة، حيث تم دراسة وإعتماد لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة، والإنتهاء من تحديد حالات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.