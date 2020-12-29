اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حسان دياب: لبنان يمكنه استخدام الاحتياطيات للدعم لستة أشهر أخرى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:13 م
حسان دياب: لبنان يمكنه استخدام الاحتياطيات للدعم لستة أشهر أخرى دياب
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم الثلاثاء إن لبنان يمكنه استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية للدعم لستة أشهر أخرى، بينما يثير انهيار مالي في البلاد مخاوف من تزايد الجوع.

 

وأضاف فى حوار مع وكالة "رويترز"، إن مسؤولين غربيين أبلغوه بأن هناك "قرارا دوليا" بعدم مساعدة لبنان بسبب دور حزب الله المدعوم من إيران في البلاد، مضيفاً إنه علم فقط بوجود ملياري دولار في احتياطيات أجنبية متبقية للدعم من تعليقات تلفزيونية أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي.

 

وكان دياب قد تولى منصب رئيس الوزراء قبل عام بمساندة من حزب الله واستقال في أغسطس بسبب غضب عام من تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص في ذلك الشهر. ويعمل مجلس وزرائه كحكومة تصريف للأعمال.

 

وتسببت الكارثة، وهي أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة، في صعوبات شديدة للبنانيين الذين ينزلقون بالفعل في الفقر.

 

 

 

 

 


حسان دياب

لبنان

بيروت

حزب الله

مرفأ بيروت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رويترز: حسان دياب يرفض خضوعه للاستجواب فى قضية انفجار مرفأ بيروت

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 01:21 م

سعد الحريرى يعرب عن تضامنه مع حسان دياب ويؤكد: الحكومة ليست للابتزاز

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 02:19 م

حسان دياب يرد على اتهامه بالإهمال والتقصير فى حادث المرفأ: أحترم القانون

الخميس، 10 ديسمبر 2020 04:27 م

حسان دياب يؤكد أنه مرتاح الضمير بشأن تعامله مع ملف انفجار بيروت

الخميس، 10 ديسمبر 2020 03:51 م

تشكيل حكومة لبنان.. المفتى:التفاؤل مهم مهما كانت الصعاب.. رئيس "الحركة الإصلاحية يدعو الحريرى إلى حسم أمره والخروج من المربع المقفل.. والنائب فيصل كرامى يكشف تفاصيل اللقاء التشاورى مع حسان دياب

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة