اليوم السابع
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جولة مفاجئة لمحافظ دمياط لكافيهات رأس البر للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:09 م
جولة مفاجئة لمحافظ دمياط لكافيهات رأس البر للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية جولة محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أجرت  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة بمدينة رأس البر، بمرافقة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حيث تفقدت المحافظ خلال الجولة عددا من الكافتيريات والمقاهى والمطاعم والفنادق بالسوق العمومى وشارع النيل، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزام الأفراد بارتداء الكمامات وجميع الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بنسبة إشغال 50٪.

ووجهت المحافظ تعليمات مشددة بضرورة الالتزام تطبيق كافة التدابير الوقائية والالتزام بمواعيد الغلق التى تم تفعيلها مطلع الشهر الحالى، مؤكدة أنه سيتم تفعيل القانون على غير الملتزمين.

وعلى جانب آخر، وخلال مرورها بالمنطقة الثانية بالمدينة، تلاحظ وجود عدد من الجراجات المخالفة، إذ وجهت الدكتورة منال عوض بتشميع تلك الجراجات فورًا، والتصدى لأى مخالفات فور وقوعها، كما قادت المحافظ حملة لرفع الإشغالات بالسوق العمومى، حيث أكدت تنفيذ حملات مكثفة للتصدى لأية تعديات على الطريق العام وأى عشوائيات بالشوارع.

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محافظ دمياط داخل أحد الكافيهات
 
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تشميع أحد المطاعم لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية

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