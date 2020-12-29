اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جزيرة نائية في أوروبا لم يصلها فيروس كورونا حتى الآن.. تعرف عليها

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:00 م
جزيرة نائية في أوروبا لم يصلها فيروس كورونا حتى الآن.. تعرف عليها جزر سفالبارد
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعيش مجموعة جزر "سفالبارد" التي تقع بين النرويج والقطب الشمالي فى منأى عن الإصابة بفيروس كورونا الذي يشكل رعباً للعالم بأكمله، وذلك في الوقت الذي دبت فيه حالة من الهلع والرعب كافة أنحاء أوروبا بسبب الارتفاع الكبير فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا وظهور السلالة الجديدة من الفيروس فى العديد من دول أوروبا، وفق معلومات نقلتها "العربية" عن تقارير عالمية.

ويتوقع أن يحتفل سكان جزر "سفالبارد" بليلة رأس السنة الميلادية دون أي قيود ولا قلق العدوى من كورونا، حيث تقول التقارير التى اطلعت عليها "العربية. نت" إن سفالبارد هي واحدة من الأماكن القليلة على وجه الأرض التى لم تظهر فيها حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.

الجزر فى الشتاء
الجزر فى الشتاء

 

ويبلغ سكان جزر "سفالبارد" التابعة للنرويج 2300 شخص يتمكنون من العيش في حالة طبيعية نسبياً طوال هذه الفترة، فى حين أن الحياة قد تغيرت بشكل كبير وكامل بالنسبة للناس فى أماكن أخرى فى أوروبا على مدى السنة الحالية التى قاربت على الانتهاء.

منازل الجزيرة
منازل الجزيرة

 

السكان في سفالبارد لا يزالون يذهبون إلى العمل وظلت الشركات مثل المتاجر وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي مفتوحة، على الرغم من المتطلبات المألوفة لتسجيل الدخول مع تفاصيل الاتصال وتعقيم اليدين.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم إصابة أي شخص بالعدوى، إلا أن سكان سفالبارد ما زالوا يعانون اقتصادياً تماماً مثل بقية أوروبا، خاصة وأنه من المعروف أن جزيرة سفالبارد مثل العديد من الجزر النائية، تجني معظم أموالها من خلال السياحة، وهي صناعة تأثرت بشدة بفيروس كورونا.

وبدأت الأحد حملات التطعيم فى معظم دول الاتحاد الأوروبى، ضد فيروس كورونا المستجد الذى عانى منه العالم بشكل كبير على مدار ما يقرب من عام، وجاء ظهور اللقاح بمثابة بارقة أمل لتحجيم ألفيروس، وهى سرعة غير مسبوقة تبعث الأمل لكنها تغذى أيضا عدم الثقة فى اللقاحات.


جزر سفالبارد

كورونا فى اوروبا

جزيرة نائية في أوروبا

مكان لم يصله كورونا

اخبار كورونا

احتفالات رأس السنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مع بدء تطعيم لقاح كورونا فى أوروبا.. لقاحات أثارت الجدل بين النجاح والفشل

الأحد، 27 ديسمبر 2020 08:59 م

إصابات كورونا فى أوروبا تتجاوز الـ20 مليونا

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 08:00 ص

وباء كورونا يهدد أوروبا بموجة شرسة مع بداية ديسمبر ويلغى احتفالات الكريمساس.. خبير: مخاوف من موجة ثالثة.. الدول الأوروبية تستمر فى الإغلاق.. ولقاحا فايزر وموديرنا ينتظران الحسم الأوروبى "صور"

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 08:00 م

حصيلة حالات الوفاة بفيروس كورونا فى أوروبا تتخطى 400 ألف حالة

السبت، 28 نوفمبر 2020 10:27 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة